Costa Rica será sede de un evento sin precedentes en el deporte motor regional. El Campeonato Latinoamericano de Kartismo 2026 se disputará del 15 al 17 de mayo en el circuito P1 Speedway, contiguo al Parque Diversiones, con una participación récord de más de 200 pilotos provenientes de toda América Latina.

La magnitud del certamen lo convierte en la competencia de kartismo más grande realizada en suelo costarricense, un hito que consolida al país como un punto clave dentro del calendario regional. La alta convocatoria refleja el crecimiento sostenido de la disciplina y eleva el nivel competitivo del evento.

La representación nacional contará con figuras de peso como Danny Formal, referente del automovilismo internacional, quien regresa a competir en casa, así como la joven Sofía Calderón, considerada una de las principales promesas del kartismo en la región por sus recientes títulos. El campeonato también reunirá a pilotos de renombre mundial, entre ellos el neerlandés Marijn Kremers, campeón del mundo en 2019, y el brasileño Rubens Barrichello Carrapatoso, monarca en 1998. A ellos se suma el brasileño Diego Ramos, piloto oficial de fábrica, junto a nuevas figuras emergentes como Jack Kotowski, procedente de Estados Unidos.

En total, la competencia se desarrollará en 13 categorías, que abarcan desde niveles formativos hasta divisiones de alto rendimiento, lo que garantiza una amplia vitrina del talento latinoamericano. Este formato permite medir a pilotos de distintas edades y trayectorias en un mismo escenario competitivo.

Desde la organización destacan que la sede en Costa Rica abre una oportunidad estratégica para los corredores locales, quienes podrán enfrentarse a rivales internacionales sin salir del país, elevando su proyección y fogueo. Además, el evento será válido para el Campeonato Nacional, lo que incrementa su relevancia deportiva.

La cita contará con transmisión en vivo y reunirá a equipos, preparadores y aficionados, generando un impulso significativo para el kartismo nacional.

Con esta edición, Costa Rica no solo alberga un torneo histórico, sino que también refuerza su posicionamiento como sede de eventos de alto nivel en el automovilismo latinoamericano.