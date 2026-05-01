Costa Rica activa su preolímpica con miras caribeñas

La Selección Preolímpica Masculina de Costa Rica retomará sus entrenamientos la próxima semana bajo la dirección técnica de Randall Azofeifa, con el inicio de una serie de microciclos enfocados en su preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se disputarán del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana.

El primer bloque de trabajo se realizará del 4 al 7 de mayo, mientras que un segundo microciclo está previsto del 25 al 28 del mismo mes.

La planificación continuará en junio con nuevas sesiones, antes de entrar en la fase final de concentración en julio, previa al inicio del torneo.

Para esta primera convocatoria, el cuerpo técnico citó a 24 futbolistas de 11 clubes distintos, con el objetivo de empezar a consolidar la base del equipo que competirá a nivel regional, evaluando rendimiento, adaptación táctica y funcionamiento colectivo dentro del modelo de juego propuesto.

Azofeifa subrayó la importancia del proceso debido a la cercanía de próximos compromisos internacionales.

“Esta Selección cobra mucha relevancia por los tiempos que tenemos rumbo al siguiente Mundial. Estamos contentos de retomar los entrenamientos y esperamos que las sensaciones sean positivas de cara a lo que viene”.

Con este plan de trabajo en marcha, el equipo da sus primeros pasos hacia una preparación estructurada, buscando llegar en óptimas condiciones a la competencia regional y fortalecer su proyección internacional.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra