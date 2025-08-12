El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó como Herrera Campos, de 45 años, y Herrera Torrez, de 28 años, a las víctimas del doble homicidio perpetrado la tarde del lunes frente al Consejo Nacional de Vialidad (Cosevi), en La Uruca.

Padre e hijo viajaban en un vehículo liviano cuando, según la versión preliminar, fueron interceptados por al menos dos sujetos a bordo de una motocicleta.

El acompañante del conductor de la moto habría disparado en múltiples ocasiones contra el automóvil, provocando que ambos murieran en el lugar.

Las víctimas presentaban múltiples impactos de bala en la espalda, pecho y abdomen. Los sospechosos huyeron tras el ataque.

Agentes de la Sección de Homicidios realizaron la inspección de la escena frente al Cosevi, recolectando indicios balísticos que fueron enviados a los laboratorios forenses para su análisis.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial para la autopsia correspondiente.

La investigación continúa para establecer el móvil del crimen y dar con los responsables.