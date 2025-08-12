Uno de los hombres asesinados este lunes en una balacera frente a las instalaciones del Consejo Nacional de Seguridad Vial (Cosevi) era padre de dos hijas, una de ellas próxima a cumplir 11 años el 22 de agosto, según registros del Tribunal Supremo de Elecciones.

La víctima, de 28 años y vecino de Curridabat, también era hijo de Herrera Campos, quien murió junto a él en el mismo hecho.

Lea Más: Identifican a padre e hijo asesinados frente a Cosevi

El ataque ocurrió en horas de la tarde, cuando ambos se encontraban dentro de un vehículo estacionado frente al Cosevi. Según el Benemérito Cuerpo de Bomberos, una unidad que realizaba un recorrido de rutina a 200 metros del sitio escuchó múltiples detonaciones y acudió de inmediato.

En la escena localizaron a los dos hombres sin vida, con varios impactos de bala. Personal paramédico y motociclistas de primera intervención se sumaron a la atención de la emergencia.

Las autoridades judiciales mantienen la investigación para determinar el móvil y dar con los responsables.