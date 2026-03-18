Cosevi adeuda más de ¢3.124 millones a municipalidades

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Más de ¢3.124 millones que debían destinarse a gobiernos locales no han sido trasladados en una deuda que arrastran diversas autoridades desde el 2021, afectando directamente la operación de policías municipales y limitando su capacidad de respuesta en un contexto de creciente demanda por seguridad ciudadana y vial.

El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) mantiene pendientes estas transferencias, según reveló el departamento de Auditoría Interna, esto derivado de la recaudación por multas de tránsito, recursos que por la Ley 9078 deben fortalecer a los municipios, pero cuya ejecución se ha visto limitada por factores presupuestarios.

Los montos que corresponden a las municipalidades debían alcanzar incluso un 95% tras reformas recientes; sin embargo, en la práctica reciben menos de lo estipulado, generando un acumulado millonario sin girarse.

Carlos Ávila Viceministro de Transportes “Si esos recursos no fueron presupuestados, no tenemos autorización para realizar esos pagos, la forma de que esos montos se cancelen dependerá de las autorizaciones presupuestarias respectivas que se hagan desde la Asamblea Legislativa”.

Afectación a policías municipales

El impacto más fuerte recae sobre las policías municipales, que ven comprometida su operación diaria. La falta de recursos limita desde la compra de equipo hasta la contratación de personal, reduciendo su capacidad de respuesta ante problemáticas de seguridad.

“Si el Cosevi transferiera a todos los montos por concepto de recaudación de boletas de citación, posiblemente estos dineros vendrían a ayudar en la contratación de nuevo recurso humano, así como recurso logístico tan necesario en estos tiempos”, explicó Mario Ortega, jefe de la Policía Municipal de Moravia.

Mario Ortega Policía Municipal Moravia “A nivel nacional estamos enfrentando una situación complicada con el tema de los diferentes tipos de delitos contra la vida y la propiedad; los cantones han apostado por la creación de diferentes tipos de cuerpos de policía municipal”.

“Recibiendo los recursos como tienen que ser, podríamos invertir esa plata en comprar unidades, chalecos policiales, armas, todo el equipo que requiere un policía municipal para poder hacer su función diariamente”, señaló Aarón Mora, gestor de Seguridad y Control Público de la Municipalidad de Montes de Oca.

Leonardo Trejos Policía Municipal Mora “Lo que dice la ley es que es para fortalecer el programa de tránsito municipal con estos fondos. Entonces, lógicamente lo invertimos en temas salariales, equipos, armamento y el quehacer diario donde se requiere, por ejemplo, combustible”

Desde los gobiernos locales también se advierte que estos fondos son esenciales para su funcionamiento.

“Esperamos siempre el ingreso de estos fondos para poder operar de la mejor manera, todo sale de acá, desde temas salariales hasta combustible y equipo”, indicó Leonardo Trejos, del gobierno local de Mora, al subrayar la dependencia estructural de estos recursos.

Aaron Mora Municipalidad de Montes de Oca “Recibiendo los recursos como tienen que ser, podríamos invertir esa plata en comprar unidades, chalecos policiales, armas y todo el equipo que requiere un policía municipal para para poder hacer su función diariamente”.

Además, se recalca que el fortalecimiento de estos cuerpos tiene efectos directos en la seguridad nacional.

“El hecho de tener fondos o ingresos libres para hacer más inversiones tanto en recurso humano como en diferentes otros tipos de recursos, vendría a generar que los cuerpos de policía municipal puedan brindar un mayor servicio y un mejor servicio tanto en seguridad ciudadana como en seguridad vial”, añadió Ortega.

Respuesta de las autoridades

Desde el Ejecutivo, en tanto, se atribuye el atraso a restricciones legales. El viceministro de Transporte, Carlos Ávila, explicó que “como administración pública estamos sujetos al principio de legalidad presupuestaria, lo que quiere decir que sólo podemos gastar los montos que están establecidos en la ley de presupuesto”.

Rudolf Lücke Ministro de Hacienda “Tengo entendido que se trasladará en el primer presupuesto extraordinario de este año (2026) se estarían girando los recursos; en el momento en que quede presupuestado y se va a ir asignando”.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, indicó que los recursos pendientes se incluirían “en el primer presupuesto extraordinario de este año se estarían girando los recursos; en el momento en que quede presupuestado se va a ir asignando”.

Antes de la reforma legal, las municipalidades debían recibir el 70% de lo recaudado por multas de tránsito, porcentaje que posteriormente se elevó al 95%, aunque actualmente los montos transferidos no alcanzan ninguno de esos niveles.