Un cortocircuito en un taller de radiadores ubicado en San José, al costado sur de Plaza González Víquez, puso a correr a los bomberos la madrugada de este miércoles.

La emergencia se reportó a las 4:55 a.m. y, gracias a la rápida intervención, el incidente fue controlado sin mayores consecuencias.

Según informó la bombera Karen Agüero Sánchez, de la estación Metropolitana Sur, al llegar al sitio se observaba humo saliendo de la estructura y, tras la revisión, se confirmó fuego en el interior del local.

Cortocircuito en taller. Foto: Wilbert Hernández.

“La alerta de la emergencia fue por cortocircuito a nuestra llegada lo que se observa es salir humo de la estructura. Se inicia el ataque rápido y se solicita el recurso básico de respuesta a la unidad. Gracias al aviso oportuno se pudo controlar la situación y no pasó a más”, explicó Agüero.

Al lugar se presentaron 2 unidades extintoras y una ambulancia, que atendieron la emergencia y evitaron la propagación del fuego.

El taller, con un área aproximada de 150 metros cuadrados, sufrió daños en un 5% de la estructura.