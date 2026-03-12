Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

Varias comunidades de Alajuela, Guanacaste, Cartago y Limón experimentarán interrupciones en el servicio eléctrico el viernes 13 de marzo debido a trabajos de mantenimiento programados en la red.

Las suspensiones del servicio fueron anunciadas por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y se realizarán durante la mañana y primeras horas de la tarde en diferentes cantones del país.

Suspensiones programadas

Estas labores forman parte de los trabajos preventivos que realiza el ICE para mejorar la estabilidad del suministro eléctrico y evitar fallas en la red.

Las autoridades recomiendan a los vecinos tomar las previsiones necesarias durante los horarios establecidos. Para más información sobre suspensiones programadas, puede consultar el sitio oficial del ICE.