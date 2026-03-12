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Varias comunidades de Alajuela, Guanacaste, Cartago y Limón experimentarán interrupciones en el servicio eléctrico el viernes 13 de marzo debido a trabajos de mantenimiento programados en la red.
Las suspensiones del servicio fueron anunciadas por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y se realizarán durante la mañana y primeras horas de la tarde en diferentes cantones del país.
Estas labores forman parte de los trabajos preventivos que realiza el ICE para mejorar la estabilidad del suministro eléctrico y evitar fallas en la red.
Las autoridades recomiendan a los vecinos tomar las previsiones necesarias durante los horarios establecidos. Para más información sobre suspensiones programadas, puede consultar el sitio oficial del ICE.