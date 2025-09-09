Washington. (AFP)-La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó provisionalmente al gobierno del presidente Donald Trump reanudar sus operaciones contra la inmigración ilegal en el sur de California, unas redadas muy criticadas por la oposición demócrata.

Un tribunal federal en julio y luego una corte de apelaciones federal en agosto habían prohibido hasta nuevo aviso a la policía federal de inmigración (ICE) detener en Los Ángeles y su región a personas sobre la sola base de uno o varios de una serie de cuatro factores.

Estos factores eran su presencia en un lugar específico generalmente asociado con la mano de obra inmigrante —parada de autobús, lavadero de coches, explotación agrícola o ferretería—, el tipo de actividad realizada, el hecho de hablar español o inglés con acento extranjero, o bien su apariencia étnica. La intensificación de las redadas policiales en este tipo de lugares donde trabajan latinoamericanos genera polémica desde principios de junio en Los Ángeles, y provocó manifestaciones violentas y el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Trump.

“La fuerza policial privada de Trump ahora tiene luz verde para ir tras tu familia (…) pero seguiremos combatiendo estos ataques aberrantes contra los californianos”, reaccionó el gobernador demócrata del estado, Gavin Newsom.

La Corte no fundamenta su decisión, pero uno de los jueces conservadores, Brett Kavanaugh, expresa en ella su apoyo señalando en particular que “la inmigración ilegal es particularmente pronunciada en la región de Los Ángeles”, con una proporción de inmigrantes en situación irregular estimada en el 10% de la población.

“No deberíamos tener que vivir en un país donde el gobierno pueda detener a cualquiera que tenga apariencia latina, hable español y parezca ocupar un empleo de bajos salarios”, escribió por su parte la jueza Sonia Sotomayor, la primera latina nombrada a la Corte Suprema.