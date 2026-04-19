La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia condenó la agresión sufrida por una jueza de la República el pasado 17 de abril en la localidad de Heredia.

El magistrado presidente, Orlando Aguirre Gómez, enfatizó que este tipo de actos de violencia, intimidación o acoso contra los encargados de ejercer funciones jurisdiccionales son absolutamente intolerables dentro de un Estado social y democrático de derecho.

De acuerdo con el pronunciamiento oficial emitido este 19 de abril, el ataque contra la funcionaria se produjo como consecuencia de un desacuerdo con sus resoluciones judiciales.

Para la cúpula del Poder Judicial, agredir a una autoridad judicial por sus fallos no solo representa un ataque a su integridad física y personal, sino que constituye una grave afrenta a la independencia judicial y al sistema de justicia en su conjunto.

Ante la gravedad del incidente, la Presidencia de la Corte ha solicitado a las autoridades competentes que se realice una investigación “pronta, rigurosa e imparcial” para esclarecer los hechos y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes bajo el debido proceso.

Asimismo, se extendió un llamado al respeto por la labor que desempeñan diariamente jueces, fiscales, defensores y todo el personal técnico y administrativo que sostiene la paz social del país.