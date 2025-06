La Corte Suprema de Justicia acordó sancionar a Carlo Díaz, fiscal general de la República, por prorrogar el nombramiento de Arelys Mora, fiscal auxiliar y además, su pareja.

La decisión tomada por la mayoría del pleno (16 de los 22 magistrados) se fundamenta en que Díaz informó tardíamente sobre la existencia de un conflicto de intereses a propósito de las prórrogas de nombramiento de la funcionaria mencionada.

Los magistrados decidieron imponerle una amonestación escrita y los restantes 6 votos restantes impulsaban por una suspensión temporal, la cual no tuvo cabida a lo interno de la Corte.

La Corte también resolvió 2 temas vinculados al fiscal general.

El primero está vinculado a un viaje (del 21 al 27 de setiembre del 2024) realizado por Díaz y Mora a Atenas, Grecia.

En dicho país, se realizó la Conferencia Internacional Para el Control de Drogas, por invitación de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Para esa ocasión, el invitado fue el fiscal, no obstante, asistió con su pareja ya que la organización ofreció un “programa especial para los acompañantes de los participantes”.

Sobre ese particular, la Corte resolvió por unanimidad, que no existió responsabilidad disciplinaria para Díaz por el viaje que realizó con Mora a Grecia, “ya que no se utilizaron recursos públicos y el permiso sin goce de salario fue otorgado por un funcionario distinto al fiscal general”.

El segundo caso está relacionado a un viaje realizado en 2023 a Baltimore, Estados Unidos.

Respecto a ese caso, la mayoría de los magistrados (21 en total), exoneraron a Díaz.

“En este caso, se concluyó que la actividad estaba directamente vinculada con las funciones que la subalterna (Mora) desempeñaba en ese momento, y que el fiscal general no intervino en la escogencia que hizo el organismo internacional que organizó el viaje”, informó la Corte.

Sin respuestas

Diario Extra intentó tener una reacción de Díaz, sin embargo, al cierre de nota no respondió los mensajes de este medio.