Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La Corte Plena mantuvo la decisión inicial de no abrir un concurso público para la elección del cargo de fiscal general de la República.

Esto después de que dos personas, entre ellas el empresario Juan Carlos Bolaños Rojas y el abogado Randall Sequeira Hernández, pidieran que se realizara un proceso para esta elección.

La solicitud de Bolaños y Sequeira fue vista en la sesión de Corte Plena de este lunes 5 de octubre, por lo cual se presentó una discusión y votación sobre la legislación existente desde 2023 que valida una reelección de Carlo Díaz para el próximo 19 de octubre.

Con una votación de 21 votos a favor y 1 en contra, los magistrados acordaron mantener la decisión de que el 19 de octubre se escuche el informe de Díaz y sea reelecto en esa sesión.

El vencimiento del cargo de Díaz es para el 31 de octubre, pero los magistrados eligieron hacer la reelección ese 19 de octubre, porque el 26 de ese mes se presentarán las postulaciones para la presidencia de la Corte Plena.