Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

La Asociación Solidarista de Empleados Judiciales (Asosejud) deberá rendir un informe financiero a la Corte Plena.

Esto después de que los magistrados aprobaran por unanimidad que Asosejud pidiera explicaciones de las inversiones realizadas.

Por este motivo, la asociación tendrá un plazo de ocho días para presentar el informe solicitado en la sesión de este lunes en Corte Plena.

“Se solicitaría un informe escrito y detallado con respecto a las inversiones, proyectos en desarrollo y estados financieros”, dijo Luis Adón, secretario general de la Corte Plena.

Por otra parte, se hizo un llamado para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, mediante la publicación de los estados de gestión, actas, balances y estados financieros en los sitios de acceso público.

La sede de Asosejud fue allanada el 1 de setiembre por investigaciones en el manejo de los recursos realizadas por miembros de la Junta Directiva.

Además, la asociación se vio involucrada en una inversión millonaria para que se realizara el concierto de Snoop Dogg.