Corte Plena señala riesgos en plan para cambios en colegiatura

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

La propuesta de ley que busca ejecutar cambios en la colegiatura de los Colegios Profesionales tiene una serie de riesgos, según la Corte Plena.

Los magistrados aprobaron de manera unánime un informe que plantea una serie de advertencias si se aprueba esta iniciativa.

Julia Varela, magistrada que expuso el informe, detalló que una eventual eliminación de la colegiatura general suprime las alertas automáticas provenientes de tribunales de honor o códigos de ética de los Colegios Profesionales sobre suspensiones o inhabilitaciones.

“Si desaparecen las alertas que hoy pueden provenir de un colegio profesional, por ejemplo, suspensiones o inhabilitaciones, el Poder Judicial deberá crear mecanismos alternativos para evitar nombrar y mantener en servicio a personas cuya idoneidad profesional esté cuestionada”, dijo.

En consecuencia, el Poder Judicial asumirá de forma exclusiva la responsabilidad disciplinaria sobre el personal no colegiado, viéndose forzado a diseñar protocolos propios para verificar títulos e idoneidad.

De acuerdo con el informe presentado, existe el riesgo de generar inconsistencias y reclamos administrativos en pluses clave como la prohibición, la dedicación exclusiva y la carrera profesional.

Además, llevar a cabo esta reestructuración en el ajustado plazo de seis meses representa un desafío complejo.

“Con el nuevo esquema, el Poder Judicial tendría que diseñar e implementar protocolos propios, automatizados o manuales, para verificar títulos y condición profesional”, agregó.

Los magistrados indicaron que la iniciativa de la diputada oficialista Marta Esquivel afecta el funcionamiento y organización del Poder Judicial.

Por este motivo, la propuesta necesitará un total de 38 votos para ser aprobada en la Asamblea Legislativa.

La iniciativa generó una serie de rechazos en los Colegios Profesionales, por lo cual organizaron un frente común para que la propuesta no sea aprobada en este momento, bajo las condiciones actuales que se plantean.