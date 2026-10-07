Corte Plena rechaza solicitud del empresario Juan Carlos Bolaños

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El empresario Juan Carlos Bolaños pidió a los magistrados de la Corte Plena que se realice un concurso para la elección del fiscal general de la República.

Esto después de que el fiscal general, Carlo Díaz, anunciara su intención de mantenerse en el cargo por cuatro años más.

La solicitud de Bolaños llegó a la Corte Plena, lo que provocó una discusión entre los magistrados sobre si era necesario abrir el concurso o mantener la decisión de reelegir a Díaz en la sesión del próximo 19 de octubre.

“Ya esta Corte efectivamente tomó la decisión de que el próximo lunes vamos a conocer en la sesión si se reelige o no al señor fiscal general, y la decisión inclusive se tomó porque se nos informó desde la secretaría que el señor fiscal nos va a presentar el informe final de gestión”, dijo Damaris Vargas, presidenta en ejercicio de la Corte Plena.

Varios magistrados solicitaron que se aclarara la normativa que permitía la reelección del jerarca del Ministerio Público sin necesidad de un concurso.

“La única duda que me surge es que de la propia ley se establece un reglamento cuando se aprueba la ley de reforma a la ley orgánica del Ministerio Público que se dice, entiendo yo, o lo vi el fin de semana, que se iba a elaborar un reglamento para la elección o reelección del fiscal general de la República”, dijo el magistrado Luis Fernando Salazar.

Vargas le indicó a Salazar que desde 2023 se actualizó la legislación referente a estos temas de elección del cargo de fiscal general.

“Sí, señor, la reforma es del 2023 y es una ley con un artículo. Es el artículo que hay que reglamentar”, explicó.

Bolaños se dio a conocer a nivel nacional por el caso de importación del cemento chino, conocido popularmente como “Cementazo”.

A raíz de este caso, el empresario ha tenido que enfrentar una serie de causas judiciales, en las que ha cuestionado el actuar del Ministerio Público y los plazos en que se han atendido todos los casos en los que está involucrado.

Además de Bolaños, el abogado Randall Sequeira Hernández también hizo la solicitud a los magistrados, la cual también fue rechazada.

Carlo Díaz presentará su informe de gestión a los magistrados el próximo 19 de octubre y se espera que en esa misma sesión se abra el espacio para el acto de la reelección, que lo dejaría en el cargo hasta octubre de 2030.