Corte Plena destaca labor de agentes heridos en operativo contra “Diablo”

Los magistrados de la Corte Plena destacaron la labor realizada por los agentes judiciales el viernes anterior para la detención de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, y Jonathan Pérez, alias “Tan”.

Patricia Vargas, Paul Rurda, Julia Varela y Roxana Chacón felicitaron a las personas que participaron en las diligencias judiciales en el sector de Sarapiquí.

“Decirles a ellos que tienen todo nuestro apoyo y solidaridad, y decirle a sus familias que estos agentes tengan una pronta recuperación”, dijo la magistrada. Patricia Vargas.

Rueda recordó que uno de los agentes perdió uno de los dedos de una mano cumpliendo con su deber.

Mientras que Chacón destacó la labor realizada por los jueces para que se ejecutaran todas las diligencias.

“Es una acción articulada de todas las partes del Poder Judicial para hacer una detención importante que devuelve la paz social”, dijo.

Los magistrados aseguran que las acciones judiciales están permitiendo sacar de la escena a muchas bandas de narcotráfico.