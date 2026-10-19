Corte Plena decide hoy la reelección de Carlo Díaz

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Carlo Díaz podría ser reelegido en el cargo de fiscal general de la República este lunes durante la sesión de Corte Plena.

Los magistrados decidirán hoy si respaldan la solicitud de Díaz de mantenerse en el puesto por cuatro años más.

Díaz necesitará al menos 12 de los 22 votos de los magistrados para mantenerse en el puesto.

En caso de que los magistrados avalen la prórroga, no habrá necesidad de que se realice un concurso público con aspirantes al cargo.

El máximo jerarca del Ministerio Público finaliza su actual periodo el 31 de octubre, pero debido a que los magistrados iniciarán votaciones para elegir al presidente de la Corte el lunes 26 de octubre, la decisión sobre el futuro de Díaz quedó para hoy.

El fiscal general obtuvo una calificación de 98,95% en la gestión realizada durante el 2025.

Díaz tiene una experiencia de 25 años de trabajo en el Poder Judicial, en el que se desempeñó como fiscal auxiliar, fiscal y fiscal adjunto, y asumió nombramientos como juez cuatro.

El jerarca judicial había sido elegido para el cargo el 31 de octubre de 2022 con el apoyo de 15 de los magistrados de la Corte Plena.