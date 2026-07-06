Corte insta a la presidenta Laura Fernández a denunciar supuesta infiltración del narco

En una sesión extraordinaria celebrada este lunes, la Corte Plena del Poder Judicial aprobó por unanimidad un pronunciamiento en el que rechaza de forma categórica las recientes afirmaciones de la Presidenta de la República, Laura Fernández, sobre la supuesta infiltración del crimen organizado en la institución.

La respuesta surge tras las declaraciones de la mandataria el pasado miércoles 1 de julio, quien aseguró en conferencia de prensa que el crimen organizado se encuentra infiltrado “hasta el tuétano” en las estructuras judiciales.

Defensa de la institucionalidad

El alto tribunal fue enfático al señalar que, si bien se han detectado actuaciones irregulares de forma puntual, ha sido el mismo Poder Judicial el encargado de investigar y sancionar a los responsables.

Los magistrados destacaron que la institución está compuesta por más de 13.800 personas funcionarias que desempeñan sus labores con compromiso, responsabilidad y apego a los principios de justicia.

“Reiteramos que en el Poder Judicial existe cero tolerancia a la corrupción y que nos mantendremos vigilantes para detectar, denunciar y sancionar cualquier acto irregular”, dicta el comunicado oficial emitido por la Corte.

Exigencia de denuncias formales

Como parte de su postura oficial, la Corte Plena instó directamente a la Presidenta a que, de poseer información específica, presente las denuncias ante las instancias correspondientes. El Poder Judicial garantizó que, de presentarse dichas pruebas, se realizarán las investigaciones pertinentes con absoluta rigurosidad.

“Instamos a la señora mandataria a que presente las denuncias ante las instancias respectivas, con la absoluta seguridad de que la institución hará la investigación correspondiente”, dicta el comunicado.

El pronunciamiento concluye con un llamado a fortalecer la democracia costarricense, bajo la consigna de que la institución representa los pilares de justicia y democracia del país.