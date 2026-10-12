Corte de agua en San Rafael de Heredia afectará a más de 13 mil personas

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) interrumpirá temporalmente el suministro de agua potable en diversos sectores del cantón para ejecutar trabajos preventivos en su infraestructura hídrica.

Las obras afectarán el servicio de aproximadamente 13.212 habitantes de los distritos de San Rafael y Los Ángeles.

Los detalles:

Motivo: Trabajos de lavado interno en los tanques de almacenamiento Brasilia Mediano y Tirol Nuevo .

Trabajos de lavado interno en los tanques de almacenamiento y . Fecha y horario: Miércoles 14 de octubre, entre las 7:00 a. m. y la 1:00 p. m.

Sectores impactados:

Por trabajos en el tanque Brasilia Mediano (Sectores Centro y Los Ángeles): Urbanizaciones: La Quinta y La Alameda. Calles: Mata de Plátano, calle Nueva, Naranjo, Murillo, Las Monjas, calle Lobos, calle La Honguera, calle Hernández, calle Vargas y calle La Saca. Puntos de referencia: Colegio Nueva Generación y condominio Bello Verde.



Por trabajos en el tanque Tirol Nuevo: Comunidades: Residencial Tirol El Monte, Highland Ranch, Residencial El Castillo, sector de Montecitos, Bosque de La Hoja, Laguna de Plata, calle Chorreras, urbanización La Joya y sectores de La Hoja y La Rosa. Afectación parcial: Residencial Aves del Paraíso (avenidas Poás, Orosí y Talamanca).



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