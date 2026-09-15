Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La Corte Suprema de Justicia definió el calendario que seguirá para la elección de la nueva persona que ocupará la Presidencia del Poder Judicial, proceso que tendrá sus principales fechas entre finales de septiembre y octubre de 2026.

Según lo acordado por Corte Plena, el periodo para presentar candidaturas comenzará el lunes 28 de septiembre y finalizará el lunes 12 de octubre a las 4:30 p.m.

Las postulaciones podrán presentarse de manera presencial ante la Secretaría General de la Corte o mediante el correo electrónico habilitado para este procedimiento.

Una vez cerrado el plazo, se deberá informar públicamente quiénes son los magistrados que formalizaron su aspiración a ocupar la Presidencia.

Primeras votaciones en Corte Plena

La segunda fecha clave será el lunes 26 de octubre, cuando las personas candidatas tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas ante Corte Plena.

Ese mismo día se realizarán las primeras cinco votaciones para intentar definir a la persona que asumirá la Presidencia del Poder Judicial.

Inicialmente, se plantearon como opciones el 26 y 27 de octubre. Sin embargo, se optó por el lunes 26 debido a que ya existe una sesión programada para ese día y hay antecedentes de procesos anteriores realizados durante sesiones ordinarias de los lunes.