Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

La Corte Plena avaló este lunes que un magistrado elabore un informe sobre el proyecto de ley del Presupuesto Nacional de la República para el 2027.

Esto, con la intención de que, tras la rendición del informe en Corte Plena, los magistrados indiquen si la propuesta afecta el funcionamiento y la organización del Poder Judicial .

El informe fue encargado al magistrado Jorge Leiva, quien tiene un plazo de 8 días para elaborarlo y presentarlo en la sesión de Corte Plena.

Si los magistrados determinan que afecta el funcionamiento y organización del Poder Judicial, el proyecto tendrá que ser aprobado con 38 votos en la Asamblea Legislativa.

Durante la sesión de Corte Plena de este lunes 12 de octubre, se indicó que solo había un antecedente de este tipo en temas presupuestarios.

La Corte Plena ha manifestado previamente su preocupación y oposición a que condicionen o suspendan la utilización de ¢29 mil millones para el 2027.