Corrieron y dejaron buenas impresiones

Las costarricenses Diana Bogantes y Sharon Herrera completaron su participación en las pruebas de fondo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, dejando actuaciones destacadas para la delegación nacional.

Bogantes finalizó en la sétima posición de la media maratón femenina con un tiempo oficial de 1:22:54, siendo la única representante de Costa Rica en la competencia.

La prueba fue dominada por México, que hizo el 1-2 con Laura Galván (1:13:43) y Ariana Honorato (1:14:05), mientras que la guatemalteca Vivian Aroche se quedó con el bronce.

Por su parte, la marchista Sharon Herrera obtuvo un meritorio quinto lugar en la media maratón de marcha atlética, al registrar un tiempo de 1:49:04.76.

La prueba también fue dominada por México con Alegna González y Alejandra Ortega en los dos primeros puestos, mientras que la puertorriqueña Robelis de Orbeta completó el podio.

Además de finalizar entre las cinco mejores de la región, Herrera fue la centroamericana mejor ubicada de la competencia, superando a la guatemalteca Maritza Poncio.

El resultado confirma el crecimiento de la marchista de apenas 21 años, quien llegó a Santo Domingo tras establecer en mayo el récord nacional de la media maratón de marcha con un tiempo de 1:41:18 durante el Gran Premio Internacional de Marcha Cantones, en España.

Aunque las medallas no llegaron para Costa Rica en estas pruebas, tanto Bogantes como Herrera volvieron a demostrar el buen nivel del atletismo nacional.