Correos de Costa Rica renueva su Junta Directiva

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Con el fin de dar continuidad a la estrategia de la empresa, la Junta Directiva de Correos de Costa Rica realizó la designación de los cargos que conformarán su estructura de liderazgo para el nuevo período de gestión, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento a la Ley de Correos N.° 7768.

Este proceso responde al vencimiento del nombramiento de algunos integrantes, lo que permite incorporar nuevos miembros y dar continuidad al trabajo de la Junta Directiva.

Presidenta:Licda. Laura Moreno Ramírez.

Como parte de esta renovación, la Licda. Laura Moreno Ramírez asumió la presidencia de la Junta Directiva. Moreno es Licenciada en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia y cuenta con formación ejecutiva en Alta Gerencia.

Asimismo, la Ph.D. Jeannette Díaz Rojas, Doctora en Administración Educativa, fue designada como secretaria. La Junta Directiva quedó integrada por la Licda. Laura Moreno Ramírez como presidenta; el Ing. Alejandro Cortés Ojeda como vicepresidente; la Ph.D. Jeannette Díaz Rojas como secretaria; la MBA. Paula Gómez Varela como tesorera; y el MBA. Gerardo Alonso Elizondo Bolaños como vocal.

Secretaria: Ph.D. Jeannette Díaz Rojas

La incorporación de nuevos integrantes aporta experiencia y nuevas perspectivas para acompañar la toma de decisiones y contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa, en un entorno que demanda innovación, eficiencia y capacidad de adaptación.

“Con esta renovación, Correos de Costa Rica reafirma su compromiso con la mejora continua, la modernización de sus servicios y el desarrollo de iniciativas que generen valor para las personas, comunidades y negocios que confían en la institución, contribuyendo además al crecimiento y fortalecimiento de la empresa”, indicaron en un comunicado oficial.