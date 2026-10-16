Correos de Costa Rica recibe reconocimiento de la Unión Postal Universal

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Correos de Costa Rica recibió el premio regional Champion 2026, otorgado por la Unión Postal Universal (UPU), tras posicionarse como una de las administraciones postales mejor calificada de América Latina y el Caribe en el Índice Integrado para el Desarrollo Postal.

El reconocimiento ubica al país en la categoría de “Campeones Regionales”, reservada para los Correos con mejor desempeño en sus respectivas zonas geográficas.

La evaluación incluyó 181 países y analizó aspectos clave como el alcance, la fiabilidad, la resiliencia y la relevancia de los servicios postales.

Como parte de los resultados de esta edición, Costa Rica lideró América Latina y el Caribe y obtuvo la tercera puntuación más alta en el indicador de relevancia.

La UPU es la segunda organización internacional más antigua y el principal foro de cooperación para el sector postal.

A través de sus evaluaciones y estándares, promueve el fortalecimiento, la modernización y la calidad de los servicios postales a nivel global.

El galardón fue recibido en nombre de Correos de Costa Rica por Roxana Tinoco Brenes, ministra consejera y cónsul general de Costa Rica en Suiza, durante una actividad oficial encabezada por el director general de la UPU, Masahiko Metoki, y el director general adjunto, Marjan Osvald.

“Fue un honor participar en tan importante reunión y confirmo que el bello premio está bajo custodia de esta Misión”, manifestó Tinoco.

Por su parte, Mauricio Rojas Cartín, gerente general de Correos de Costa Rica, destacó la relevancia de este logro para la institución y para el país.

“Este premio refleja el compromiso, la dedicación y el esfuerzo de todas las personas que forman parte de Correos de Costa Rica. Ser distinguidos como Campeón Regional en Desarrollo Postal nos impulsa a continuar innovando, fortaleciendo nuestros servicios y desarrollando soluciones que conecten a las personas, apoyen el comercio y contribuyan al desarrollo del país”.

Imagen con fines ilustrativos

Este resultado también refleja la evolución que ha experimentado Correos de Costa Rica para responder a las nuevas necesidades del mercado y de la ciudadanía.

Durante 2025, la institución visitó 8,5 millones de puertas en todo el país, brindó servicios a más de 32.000 comercios y contribuyó al crecimiento de más de 25.000 pymes que utilizan su red logística para acercar sus productos a los clientes.

A través de soluciones integrales de logística, comercio electrónico y distribución, Correos continúa fortaleciendo su papel como un aliado estratégico para las personas, los emprendimientos y el sector productivo nacional.