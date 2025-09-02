Correos de Costa Rica informó la suspensión de manera temporal de múltiples servicios de envíos a los Estados Unidos.
Esta medida se toma debido a las disposiciones del Gobierno de los Estados Unidos y las situaciones vinculadas con las negociaciones aéreas.
Esto provoca que se vean interrumpidos de manera temporal los siguientes servicios:
- EMS Inter Paq
- Exporta Fácil
- Encomienda Internacional
- Correo Internacional
- EMS USA
Eso sí, destacaron que el EMS PREMIUM continuará estando disponible.
“Estamos trabajando para restablecer la operatividad completa lo antes posible. Agradecemos su comprensión y paciencia”, destacó Correos.