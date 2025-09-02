Correos de Costa Rica informó la suspensión de manera temporal de múltiples servicios de envíos a los Estados Unidos.

Esta medida se toma debido a las disposiciones del Gobierno de los Estados Unidos y las situaciones vinculadas con las negociaciones aéreas.

Esto provoca que se vean interrumpidos de manera temporal los siguientes servicios:

EMS Inter Paq

Exporta Fácil

Encomienda Internacional

Correo Internacional

EMS USA

Eso sí, destacaron que el EMS PREMIUM continuará estando disponible.