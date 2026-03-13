Correos abrirá expedientes migratorios sin cita previa

A partir del 16 de marzo, las personas extranjeras que deseen regularizar su condición migratoria podrán presentar sus documentos en oficinas de Correos de Costa Rica para iniciar la apertura de su expediente, sin necesidad de cita previa.

La medida forma parte de un convenio firmado entre la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y Correos de Costa Rica, con el objetivo de ampliar los puntos de recepción de documentos migratorios y facilitar el acceso a estos trámites.

En una primera fase del plan piloto, la recepción, custodia y traslado de documentos se realizará en las oficinas centrales de Correos en San José y en la sucursal de Santa Ana.

El servicio estará disponible inicialmente para las solicitudes de residencia permanente, residencia temporal por vínculo conyugal, residencia permanente tras tres años de residencia temporal, categorías especiales como estudiante y empleada doméstica, así como trámites de cancelación y devolución de depósito.

Las personas interesadas deberán presentar los requisitos generales y específicos de la categoría migratoria correspondiente, disponibles en el sitio web de la DGME. Además, deberán contar con su permanencia migratoria al día, conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley General de Migración y Extranjería.

En la sucursal, el usuario entregará los documentos y recibirá un número de expediente junto con un comprobante de recepción emitido por funcionarios de Correos de Costa Rica. El costo del trámite en Correos oscila entre ¢4.650 y ¢11.340.

El viceministro de Gobernación y director general de Migración y Extranjería, Omer Badilla, señaló que este convenio busca modernizar los procesos migratorios y facilitar a los usuarios la entrega de documentos sin necesidad de trasladarse hasta las oficinas de Migración en La Uruca.

Por su parte, el gerente general de Correos de Costa Rica, Mauricio Rojas, indicó que la iniciativa permitirá acercar los servicios a la población y ofrecer procesos más ágiles y seguros.

El convenio tendrá una vigencia inicial de un año, con posibilidad de prorrogarse por un periodo igual.