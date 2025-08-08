Octubre es el mes rosa, pero ya puede inscribirse a la Carrera y Caminata AVON 2025, para el domingo 5 de octubre. Hay distancias de 5 y 10 kilómetros, además una caminata. La inscripción cuesta ¢18.000 e incluye camiseta, chip, medalla, seguro, hidratación, refrigerio y productos de los patrocinadores. Están en el sitio oficial del evento carreracaminata.avon.cr. También hay acceso en las páginas www.gsxg.net y www.abuenpaso.cr. Otra opción es asistir a las tiendas Runners. El lema de la competencia es “cada paso es por vos”, en una actividad que tiene como lugar de salida y de llegada el costado norte del estadio Nacional, en el Parque Metropolitano La Sabana. Los fondos irán a la Fundación Nacional de Solidaridad Contra el Cáncer de Mama (FUNDESO).