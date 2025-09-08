Paulina Carmona

Colaboradora

Uruguay de Coronado remontó para vencer 2-1 a Carmelita en la jornada 5 de la Liga de Ascenso, cortando una racha de 3 partidos sin ganar. Abraham Solera adelantó a Carmelita al minuto 1, pero Juan Madrigal empató al 18’ y David Hernández puso el 2-1 definitivo al 36’.

En otros juegos Cofutpa se impuso 2-1 a Jicaral, mientras Quepos Cambute venció 1-0 a Santa Cruz. Para este lunes se programaron 3 encuentros. Sarchí enfrentará a Upala a las 7 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto y Pitbulls choca con Escorpiones a la misma hora. Santa Ana visita a Consultants a las 8 p.m. Por su parte, Inter de San Carlos vs Turrialba y Aserrí vs Limón Black Star no se jugaron por falta de licencias de los azucareros y los limonenses.