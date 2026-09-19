Corea del Norte rechaza resolución del organismo nuclear de la ONU

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Corea del Norte rechazó una resolución del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que renovó las exigencias para que Pyongyang detenga sus actividades nucleares, al considerar que la medida “no tiene ningún efecto” sobre el país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano cuestionó la decisión adoptada durante la conferencia general del organismo, según informó la agencia estatal KCNA.

El Gobierno de Kim Jong Un acusó a Estados Unidos y países occidentales de intentar frenar su programa nuclear mediante una resolución que, según Pyongyang, carece de legitimidad.

“La ‘resolución’ cocinada por Estados Unidos y Occidente no tiene ningún efecto sobre la posición de la RPDC (República Popular Democrática de Corea) como Estado poseedor de armas nucleares”, afirmó un portavoz de la Cancillería.

El funcionario sostuvo además que Corea del Norte dejó de pertenecer al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y al OIEA hace años, por lo que calificó de “ilegal” que el organismo se pronuncie sobre la condición nuclear del país.

“La posición de la RPDC como Estado poseedor de armas nucleares no necesita el reconocimiento de Estados Unidos, de Occidente ni del OIEA”, agregó.

Arsenal nuclear

Corea del Norte ha incorporado legalmente su condición de Estado poseedor de armas nucleares y su dirigencia ha declarado que el arsenal atómico del país es permanente e irreversible.

La posición de Pyongyang contrasta con la de Estados Unidos y Corea del Sur, que consideran que Corea del Norte debe abandonar sus programas de armas nucleares.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó en agosto que Pyongyang posee 57 armas nucleares “muy poderosas”. Corea del Sur, por su parte, estima que el arsenal norcoreano se encuentra entre 80 y 120 armas.

La resolución del OIEA se produce en un contexto de preocupación internacional por el desarrollo de las capacidades nucleares y de misiles de Corea del

Norte. Pyongyang sostiene que su arsenal es necesario para garantizar su seguridad frente a Estados Unidos y sus aliados.