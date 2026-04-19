Corea del Norte realiza nuevos ensayos y lanza misiles balísticos

Fecha de publicación: 30 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de octubre de 2026

AFP – Corea del Norte realizó pruebas de lanzamiento de varios misiles balísticos de corto alcance, informó el lunes la agencia estatal de noticias KCNA, en el más reciente de una serie de disparos de ese país asiático con armas nucleares.

Los lanzamientos del domingo, supervisados por el líder Kim Jong Un, se suman a las pruebas realizadas en las últimas semanas de misiles balísticos, misiles de crucero antibuque y de municiones de racimo.

Kim Jong-Un supervisó los ensayos (Foto: AFP)

“Cinco misiles balísticos tácticos lanzados hacia (…) una isla situada a unos 136 km de distancia impactaron en un área de 12,5 a 13 hectáreas con una densidad muy alta, demostrando plenamente su poder de combate”, informó KCNA.

La prueba tenía por objeto “evaluar la potencia de la carga bélica del misil balístico táctico tierra-tierra mejorado Hwasongpho-11 Ra”, añadió.

Kim señaló que las “ojivas de bombas de racimo pueden (…) reforzar la capacidad de ataque de alta densidad para sofocar un área de objetivo específica, así como la capacidad de ataque de alta precisión”, según KCNA.