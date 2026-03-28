Córdoba reemplaza al colón en Crucitas de San Carlos

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

La presencia de coligalleros en Crucitas ha generado cambios importantes en la vida cotidiana de sus pobladores y comerciantes, específicamente, con el pago de servicios en moneda nicaragüense en vez del colón.

En esta zona, así como en Cerro Conchudita, mineros ilegales acuden para extraer oro y venderlo en Nicaragua. Esto hace que, al recibir córdobas, regresen a Costa Rica y únicamente paguen con esta divisa.

La alta presencia de estas personas y la falta de otras actividades económicas obliga a los comerciantes locales a aceptar esta moneda extranjera, situación que afecta su capacidad adquisitiva y modifica la dinámica comercial.

“Hay personas que solo andan en su billetera córdobas y los comerciantes (de zonas limítrofes) les dicen que ahí no reciben esta moneda. Antes 50 córdobas valían mil colones, ahora dicen que son 75 córdobas”, explicó Gerald Gutiérrez, presidente de la Asociación de Desarrollo de El Jocote.

Pese a que se puede decir que en Crucitas y Conchudita hay un reemplazo del colón en cierta medida, en otros sectores de la Zona Norte se presenta una integración controlada de la unidad monetaria del país vecino.

Es decir, cuando los dueños de emprendimientos y negocios de la zona afectada por la minería ilegal deben comprar en otros sitios, quedan excluidos pues solamente logran recaudar ingresos en córdobas.

“Se debe, esencialmente, a que los pequeños comercios, las actividades agrícolas y en este caso actividades como el oro, pagan en efectivo. Y para los nicaragüenses el costo de cambiar moneda a dólar y trasladarla a córdobas es muy alto. Por eso se empieza a generalizar el uso de esta moneda en los cantones fronterizos”, explicó Leiner Vargas, economista de la Universidad Nacional (UNA).

Esta situación, aunque normal en cierta medida según el experto, comenzó a tomar tintes preocupantes en los focos mineros del norte del país. Dicha situación genera problemas de informalidad, afecta la recaudación de impuestos y la vida cotidiana de los lugareños.

Situación crítica en la zona

La afectación en la zona de Crucitas y Cerro Conchudita llevó al Colegio de Geólogos de Costa Rica (CGCR) a visitar el sitio para realizar un informe sobre los daños ocasionados por la minería ilegal.

El estudio del CGCR arrojó que, desde 2017, se extrajeron entre $1300 y $2 mil millones en oro, el cual se logra llevar a través de métodos que requieren usar mercurio y cianuro de sodio.

Un total de 10 mil hectáreas han sido afectadas desde el año 2017, en el sitio se halló contaminación con 200 toneladas de mercurio y 300 piletas con cianuro se detectaron en la zona.

Los estudios en la región muestran que existe un potencial cercano a los 5 millones de onzas de oro que aún no han sido extraídas, esto se podría traducir en $10 mil millones en potenciales ganancias.