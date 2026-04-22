Corcovado bajo asedio: narcotráfico y minería ilegal se infiltran

“Un paraíso de cocaína y oro”, así describe un reportaje de la organización internacional InSight Crime la incursión del narcotráfico y la minería ilegal en el Parque Nacional Corcovado.

De acuerdo con el reportaje “Cocaína y oro: La batalla por proteger el Parque Nacional Corcovado de Costa Rica”, personas involucradas en el tráfico de drogas están financiando la actividad ilegal de la minería dentro del Área Protegida. El vínculo es evidente en el equipo avanzado, como teléfonos satelitales y detectores de metales, que utilizan los mineros, provenientes del narco.

Mientras los mineros ilegales cuentan con redes de personas y tecnologías, los guardaparques a menudo carecen de sistemas de comunicación operativos y dependen de ONGs para obtener alimentos y apoyo logístico, según InSight Crime. El reportaje también menciona declaraciones de guardaparques y un operativo realizado en marzo de este año, donde se detuvo a un grupo de “oreros” y se les decomisó gran cantidad de equipos usados para la actividad ilegal.

“Sabemos de al menos dos personas en la zona que están involucradas en el tráfico de drogas y en la financiación de actividades mineras ilegales”, relató uno de los guardaparques en el reportaje.

Grupo Extra conversó con integrantes del Sindicato del Ministerio de Ambiente y Energía (Sitraminae), quienes confirmaron la situación en Corcovado.

“He participado en varios operativos, donde hemos abordado lanchas cargadas de drogas, hemos intervenido personas requeridas por la ley y con armas. Recibimos amenazas, he puesto de tres a cuatro denuncias por amenazas ante la Fiscalía Ambiental por el trabajo que realizó”, dijo.

Cristian Brenes, secretario general de Sitraminae, afirmó que la problemática del narcotráfico en Parques Nacionales, no solo en Corcovado, es una realidad.

“Esto se debe mucho a la posición geográfica de Costa Rica, salga de donde salga una lancha, Costa Rica es un punto donde obligatoriamente estos grupos deben de reabastecerse de combustible y sino, bajar la droga y buscar un punto para enfriar la droga y buscar otras rutas”, dijo.

Brenes explicó que en otros Parques Nacionales donde hay zonas montañosas luchan contra plantaciones de marihuana extensas, donde grupos criminales amenazan a guardaparques.

Una de las esperanzas de los funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) es una propuesta de ley que busca dar un rango policial a los guardaparques. “El objetivo principal es darle un respaldo jurídico a los guardaparques, que aunque tienen el respaldo de leyes ambientales, no están resguardados a nivel policial”, dijo Álvaro Soto, integrante de Sitraminae.



Fortalecen operativos

Grupo Extra consultó al Ministerio de Ambiente sobre la incursión de grupos criminales en Corcovado, y explicaron que vienen reforzando operativos en la zona.

Durante el primer trimestre de 2026 han realizado operativos en conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública, que han tenido como resultado la detención de 21 personas por presuntas infracciones al Código de Minería y a la Ley de Parques Nacionales.

Asimismo, se impusieron 20 medidas cautelares administrativas contra los sospechosos, orientadas a prevenir la reincidencia y garantizar la protección efectiva de las áreas intervenidas.

Las acciones se concentraron en los sectores de Río Sirena, Río Termo, Río Tigre, Carate y Río Madrigal, identificados como puntos críticos por su vulnerabilidad ante actividades ilícitas.

Mario Arias Experto en seguridad “En Corcovado, el narcotráfico no llegó a competir con la minería ilegal, llegó a financiarla. Los propios guardaparques lo confirman, es dinero narco el que paga los generadores, los detectores de metales, los campamentos dentro del parque, y el oro que sale de ahí no solo tiene valor en sí mismo tiene valor porque lava el dinero que entró, es un modelo de economía criminal”.

Franz Tattenbach Ministro de Ambiente “Estos operativos reflejan el compromiso firme del Minae en la protección del Parque Nacional Corcovado y de todas nuestras Áreas Silvestres Protegidas. La articulación interinstitucional y el uso de inteligencia operativa nos permiten actuar con mayor precisión contra las actividades ilegales que amenazan nuestros recursos naturales”.