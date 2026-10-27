Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, confirmó en conferencia de prensa que el país sí está copiando el modelo de cárceles de El Salvador.

El jerarca realizó la aclaración horas después del primer ingreso de privados este lunes al Centro de Alta Contención Contra la Criminalidad (CACCO).

“Sí, lo que bien funciona debe de copiarse y así lo estamos haciendo con el modelo de Bukele en El Salvador”, puntualizó Aguilar.

El jerarca afirmó que por el momento no están pensando en liberar privados de libertad en Costa Rica, a diferencia de El Salvador.

Las declaraciones del ministro se dieron en medio de una conferencia de prensa realizada este martes.