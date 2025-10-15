Este domingo 19 de octubre se llevará a cabo La Copa Cheer Up, prueba que llega a su cumpleaños número 15. Dicho evento se ha caracterizado por apoyar al porrismo costarricense. La actividad será una gran antesala al Campeonato Nacional 2025 el cual tiene pactado su inicio para el mes de noviembre. El evento se realizará en el Golden Valley School, ubicado en Heredia.

Iniciará a las 9:00 a.m. y reúne a los principales equipos de instituciones educativas nacionales y de agrupaciones All Stars de toda Costa Rica.

Marcela Reyes, fundadora de Cheer Up, se mostró muy feliz de que un año más se reúnan al lado del porrismo.

“Estamos muy emocionados de nuestra edición número 15, y queremos invitar a todo el público para que pueda venir a disfrutar del buen porrismo en Costa Rica. A lo largo de estos 15 años, Cheer Up ha sido una plataforma clave para que cientos de atletas muestren su talento, disciplina y pasión por este deporte”, comentó Reyes.

Hace 15 años el primer campeonato Cheer Up se realizó en el Colegio Monterrey y desde ese momento se convirtió en una tradición. Se cuenta con el respaldo de la Federación de Porrismo de Costa Rica (FECAD) y del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER).