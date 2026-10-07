Copa América 2028 apunta a jugarse en Estados Unidos

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

La Copa América podría repetir la sede de Estados Unidos para su edición del 2028 y así coincidir con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

Así lo informaron diferentes medios suramericanos y españoles basados en el diario norteamericano The Times, quienes informaron que se busca incluir una vez más a selecciones de Concacaf y Conmebol.

La última edición se jugó en territorio estadounidense (2024) y fue parte de una serie de certámenes albergados allí, como el Mundial de Clubes (2025) y la Copa del Mundo de la FIFA (2026).

La última Copa América en Estados Unidos la ganó Argentina.

De momento, el torneo se ha jugado con 4 grupos de 4 selecciones, sin embargo, una de las nuevas iniciativas está en ampliarlo a 20 selecciones.

La última edición se jugó con 10 países de Conmebol (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) y 6 de Concacaf (Estados Unidos, México, Costa Rica, Jamaica, Panamá y Canadá).

Por ahora no se ha hecho oficial, sin embargo, la propuesta está en el aire y, en caso de llevarse a cabo en Estados Unidos, será la tercera ocasión en que se juegue allí, tras las disputadas en 2016 y 2024.