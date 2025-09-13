Con 148 votos, Ronald Campos resultó electo como candidato a diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) en el primer lugar por Guanacaste.

El político cuenta con experiencia en el sector cooperativo y venció a Carlos Cantillo para liderar la papeleta.

En segundo lugar se escogió a Karol Matamoros Montoya, quien es máster en Salud Pública además de un doctorado en microbiología.

“Hoy la Asamblea Nacional escogió un guanacasteco vinculado a los sectores sociales, cooperativista y productivo. La provincia ya necesitaba una representación así para la Asamblea Legislativa, no le vamos a fallar al pueblo“, comentó Campos.

Ahora su principal reto será conseguir votos en un lugar donde según las encuestas, el Oficialismo se ha posicionado con mayor fuerza.

Además, deberá enfrentar las estructuras de su mismo movimiento cooperativista, las cuales han mostrado tener cercanía con la campaña del Partido Pueblo Soberano (PPSO).