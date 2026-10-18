Coopenae y CoopeAnde aprueban avanzar hacia una integración

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Las asambleas de delegados de Coopenae y CoopeAnde aprobaron avanzar con la integración estratégica de ambas cooperativas de ahorro y crédito, un proceso que busca fortalecer su competitividad y ampliar su capacidad de respuesta ante los cambios del sistema financiero costarricense.

La decisión se tomó este sábado 17 de octubre, luego de un proceso de análisis y valoración. Según ambas entidades, la iniciativa pretende unir sus experiencias, conocimientos y capacidades para generar mayor valor a sus asociados y fortalecer el papel del cooperativismo en el país.

Foto: cortesía.

Adrián Álvarez, gerente general de Coopenae, señaló que la aprobación representa un paso concreto hacia la consolidación y afirmó que ahora corresponde avanzar con responsabilidad en las etapas regulatorias, mientras ambas cooperativas mantienen sus compromisos con los asociados.

Por su parte, Alexandra Márquez Massino, gerente general de CoopeAnde, indicó que la decisión responde a una visión de largo plazo, ante los cambios tecnológicos, las exigencias regulatorias y la creciente competencia en el sector financiero.

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La integración aún requiere autorizaciones. El proceso deberá contar con el aval de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), según los procedimientos aplicables. Las cooperativas prevén que estas etapas concluyan antes de finalizar el año.

Mientras se tramitan los permisos, ambas entidades continuarán operando con normalidad en todo el país. Sus asociados mantendrán el acceso a los productos, servicios y canales de atención actuales, y los contratos y compromisos vigentes conservarán sus condiciones.

Una vez obtenidas las autorizaciones y concretada la integración, la organización operará bajo la marca Coopenae.