CoopeMontecillos ofrece empleos: conozca los puestos y requisitos

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

CoopeMontecillos realizará una feria de empleo este miércoles 14 de octubre para contratar a 30 personas que refuercen sus operaciones durante la temporada de fin de año. Las oportunidades están disponibles en Liberia, Puriscal, Siquirres, San José, Cartago y Alajuela.

La actividad se llevará a cabo en las instalaciones de la cooperativa en Alajuela, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Las personas interesadas deben presentar su currículum impreso.

Entre los puestos disponibles se encuentran despachadores, choferes, ayudantes de carga, cargadores de canales de res y cerdo, así como dependientes y cajeros para los Centros de Carne.

La contratación busca atender el aumento de la demanda durante los últimos meses del año. Según la cooperativa, las personas contratadas para la temporada tendrán la posibilidad de optar por una plaza fija al finalizar ese periodo.

Feria de empleo en CoopeMontecillos. Foto: cortesía.

“Estas ferias son una muestra de que nuestra operación crece y nos preparamos para atender las necesidades del mercado en las épocas de mayor demanda”, afirmó Miyee Young Delgado, directora de Capital Humano de CoopeMontecillos.

Requisitos para postularse

Entre las condiciones generales está contar con el curso de manipulación de alimentos, requisito indispensable para todos los puestos. Además, se solicita lo siguiente, según la vacante:

Choferes: licencia B3 vigente para la entrega de productos en la Gran Área Metropolitana (GAM).

licencia B3 vigente para la entrega de productos en la Gran Área Metropolitana (GAM). Ayudantes y cargadores: experiencia en carga de canales de res y cerdo.

experiencia en carga de canales de res y cerdo. Cajeros y dependientes: bachillerato en educación media, experiencia en manejo de cajas y arqueos.

bachillerato en educación media, experiencia en manejo de cajas y arqueos. Despachadores: conocimiento en despacho de productos de almacenes fríos y disponibilidad para horarios diurnos, mixtos o nocturnos.

La cooperativa también mantendrá durante octubre su espacio de reclutamiento MonteConecta Puertas Abiertas, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a mediodía, en sus oficinas.

Quienes deseen postularse pueden ingresar a unete.montecillos.com o enviar su currículum al correo [email protected].