Convocan protesta por designación sindical en la CCSS

Organizaciones sindicales y sociales convocaron a una manifestación frente a Casa Presidencial para este miércoles 15 de julio a las 10:00 a. m..

Bajo la consigna “¡No más atrasos, ni pretextos!”, el movimiento busca presionar al Poder Ejecutivo para que realice la juramentación inmediata de los representantes electos por los sectores sociales y empresariales ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La exdiputada Rocío Alfaro, una de las figuras designadas por el sector trabajador, denunció que el Gobierno mantiene “obstaculizado” el funcionamiento de la cúpula de la institución.

Según los gremios, esta situación impide que la Junta sesione con normalidad, lo que retrasa decisiones críticas sobre el sistema de pensiones y la atención de salud de miles de personas que esperan por citas o cirugías.

Por su parte, el Consejo de Gobierno justificó el rechazo de varios nombramientos señalando la falta de experiencia económica y la participación política activa de algunos candidatos, como el caso de la propia Alfaro.