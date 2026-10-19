Convocan a manifestación en contra de recortes a universidades y Armonización Eléctrica

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Diversas organizaciones sindicales, estudiantiles, ambientales, sociales y políticas convocaron para este martes 20 de octubre a una manifestación en San José en contra de los recortes a las universidades públicas y del avance del proyecto de Ley de Armonización Eléctrica.

La movilización está programada para iniciar a las 9 a. m. en la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro, y pretende reunir a distintos sectores para reclamar por decisiones relacionadas con servicios públicos, inversión social y presupuesto.

Según el material divulgado por los organizadores, la marcha se realizará “en defensa de la electricidad, de la educación, de la justicia, de la salud, del agro, de la cultura, de las pensiones y del presupuesto para una Costa Rica digna”.

En las piezas de convocatoria aparecen organizaciones sindicales del sector público, agrupaciones estudiantiles, colectivos ambientales y organizaciones políticas, entre ellas el Frente Amplio y agrupaciones juveniles vinculadas a Liberación Nacional.

Por su parte, la Juventud Liberacionista también promocionó la movilización con una imagen del expresidente Rodrigo Facio Brenes y la frase “Los estudiantes deben estar en las aulas, pero cuando las condiciones del país lo ameriten deben estar en las calles”, en referencia a protestar en contra de los recortes a las universidades públicas.

Los materiales divulgados coinciden en que la movilización saldrá de la Fuente de la Hispanidad a las 9 a. m., aunque muestran diferencias sobre el punto de llegada.