Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La Junta Directiva del Colegio de Abogados convocó a los agremiados a una Asamblea General Ordinaria para el próximo 14 de noviembre.

En principio, durante esta reunión se conocería el tema presupuestario del Colegio de Abogados.

Sin embargo, Grupo Extra pudo conocer que se abordarían dos temas adicionales.

Uno de ellos estaría relacionado con la implementación del voto electrónico, lo que requiere de una modificación al reglamento de elecciones internas de la institución.

Por otra parte, la Junta Directiva rendirá cuentas de los avances realizados en el tema del fondo de pensiones, el cual lleva años discutiéndose a lo interno del Colegio,

Sobre este último punto, hay una resolución final de la Sala Constitucional que ordenó a la Junta Directiva tomar acciones para ejecutar este fondo tras décadas de discusión.