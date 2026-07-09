Convierten María Reina en el mayor mercado de droga

La comunidad de María Reina, en Hatillo, se ha consolidado como el principal mercado de narcomenudeo de San José, según explicó el fiscal adjunto del Ministerio Público, Mauricio Boraschi, quien atribuye este fenómeno a décadas de abandono social, la consolidación de estructuras criminales y la constante demanda de drogas.

Durante una entrevista en el programa Voces MP, Boraschi señaló que el lugar dejó de ser un punto de venta al menudeo para convertirse en una compleja red de distribución que abastece tanto a consumidores como a vendedores de otras comunidades.

“Quizás es el mercado más importante en la zona central de la capital”, afirmó el fiscal.

Según explicó, las organizaciones criminales han sofisticado su forma de operar. Actualmente utilizan una modalidad de “venta exprés”, en la que cada integrante cumple una función específica.

Mientras una persona recibe al comprador, otra busca la droga, una tercera entrega el producto y otra distinta recibe el dinero, todo en cuestión de minutos y con el objetivo de dificultar la acción policial.

Además, reveló que las bandas incluso ofrecen incentivos para atraer compradores mayoristas.

“Por compras de ¢100 mil les regalan 20 dosis más. Hasta promociones hacen para quienes adquieren las llamadas bombas de droga”, comentó.

Esas cantidades posteriormente son revendidas en otros sectores del país.

Mucho más que venta de droga

Boraschi advirtió que el problema trasciende el tráfico de estupefacientes.

Explicó que las familias que habitan en la zona conviven diariamente con consumidores en condición de adicción, hechos violentos, disputas entre vendedores y el riesgo constante de balaceras o robos relacionados con el negocio ilícito.

También denunció que las organizaciones criminales llegan a apropiarse de viviendas de personas trabajadoras para utilizarlas como bodegas de droga o sitios donde almacenan el dinero producto de las ventas.

“Hay mucha gente honrada que vive ahí, pero estas estructuras toman posesión de algunas casas porque les sirven para sostener el negocio”, indicó.