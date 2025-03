Vemos familias atrapadas en círculos de violencia, personas sin hogar que deambulan sin esperanza, jóvenes perdidos en el infierno de las drogas, ancianos abandonados, niños que carecen de oportunidades.

Lamentablemente, los migrantes en las calles se diluyen en el paisaje, invisibilizados por la rutina diaria. Ante estas y otras realidades, con frecuencia pasamos de largo, creyendo que poco podemos hacer. Pido a Dios que no nos gane la indiferencia ni la insensibilidad humana.

Durante el tiempo litúrgico de la Cuaresma, la Iglesia nos invita a un examen profundo de nuestro corazón y a reflexionar sobre cómo podemos transformar estas situaciones y otras.

La conversión que Cristo nos pide no es solo un sentimiento pasajero, sino un compromiso concreto con nuestro prójimo. Este llamado a la acción nos invita a transformar nuestra forma de vivir, a ser la mano amiga para quienes lo necesitan y a brindar esperanza donde parece no haberla.

Jesús nos dejó un mensaje claro: “Tuve hambre, y me diste de comer; tuve sed, y me diste de beber; fui forastero, y me acogiste” (Mt 25,35). Estas palabras no son poesía ni una simple metáfora. Un auténtico convertido a Cristo es un convertido al hermano.

Cuando hablamos de conversión, muchos piensan en dejar atrás ciertos pecados y en acercarse a Dios en la intimidad del corazón. Todo esto es importante, pero si nuestra fe no se traduce en gestos concretos de amor, es una fe sin obras, una fe incompleta.

Una auténtica conversión se demuestra con acciones que transforman la vida de los demás y la propia.

Todos necesitamos en algún momento que nos escuchen; que nos brinden apoyo, un empleo, una beca, un pequeño préstamo, unas palabras de aliento…, que nos hagan sentir que no estamos solos; más, si hemos llegado a la vejez.

Uno de los problemas más graves de nuestro tiempo es la indiferencia. Nos hemos vuelto insensibles al dolor ajeno, justificando nuestra inacción con frases como “no es mi problema” o “si yo pude salir adelante, que ellos también lo hagan”.

Sin darnos cuenta, hemos construido barreras que nos separan de los demás, olvidando que la vida cristiana es un llamado constante a derribar esas distancias.

Jesús se acercó a los enfermos y marginados, comió con los pecadores, levantó a los caídos. Nos mostró que la fe se vive en el contacto con la realidad, en el encuentro con los que sufren, en la capacidad de ensuciarnos las manos por amor.

Cuaresma es tiempo de demostrar nuestro cambio de vida con acciones amorosas.

Así, la conversión deja de ser un ideal lejano, para pretender la transformación de la realidad palpable y dolorosa del hermano.

Es tiempo de hacer el bien, aquí y ahora. Tal como lo dijo San Juan de la Cruz: “en el atardecer de nuestras vidas, seremos examinados en el amor”.