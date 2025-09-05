El cáncer de mama suele despertar numerosas dudas, inseguridades y preguntas, tanto en quienes reciben este diagnóstico, como en quienes lo han superado, preguntas que en muchas ocasiones no encuentran respuestas durante las consultas médicas.

Para brindar un espacio de apoyo, el Centro Integral de Oncología organiza el Conversatorio: “Superando el Cáncer de Mama”, dirigido a pacientes y sus familiares.

En este encuentro, tres mujeres sobrevivientes de este cáncer, Silvia Zúñiga, Elizabeth Steinvorth y Marlen Rozencwaig compartirán sus experiencias y consejos.

Además, un grupo de especialistas del centro estará disponible para evacuar dudas y ofrecer la orientación necesaria a todos los que se apersonen a esta charla.

El evento tendrá lugar este sábado 6 de setiembre, de 10 a.m. a 12 m.d., en la cafetería Talcafé, en Barva de Heredia.

El conversatorio es completamente gratuito, pero el cupo es limitado, por lo que es necesario reservar su espacio llamando al número 4052-2410 o por WhatsApp al 7280-8000, o bien ingresando a la página web del centro, www.cio-oncologiacr.com/en/eventos.