Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

El Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entra en vigencia plena este viernes 2 de octubre en Costa Rica y amplía las reglas para prevenir y atender situaciones de violencia y acoso en el mundo laboral.

Costa Rica aprobó el convenio mediante la Ley N.° 10.749 y este se encontraba vigente desde el 2 de octubre de 2025, cuando fue depositado ante la OIT. Un año después entran en vigor sus efectos plenos.

Uno de los principales cambios es que una conducta no necesariamente debe repetirse para ser considerada dentro del ámbito de la violencia y el acoso laboral. El convenio contempla comportamientos o amenazas que ocurran una sola vez o de manera reiterada y que puedan causar daños físicos, psicológicos, sexuales o económicos.

Este criterio ya comenzó a reflejarse en Costa Rica. Según BDS Asesores, la Sala Segunda señaló en la Resolución N.° 04125-2025 que un solo acto puede configurar acoso laboral.

La protección va más allá de la oficina

El convenio también amplía los espacios en los que pueden presentarse situaciones relacionadas con violencia y acoso laboral. La protección comprende hechos ocurridos durante el trabajo, en relación con este o como resultado de este.

Esto incluye viajes, desplazamientos, actividades sociales y de formación relacionadas con el trabajo, además de las comunicaciones laborales mediante plataformas digitales.

También contempla a diferentes personas vinculadas con el mundo laboral.

Ante la entrada en vigencia, Cristhian Monge, socio de BDS Asesores recomienda a las empresas revisar sus políticas y mecanismos internos.

Entre los principales cambios están:

Puede contemplarse un solo acto , no solo conductas repetidas.

, no solo conductas repetidas. La protección incluye comunicaciones digitales .

. Abarca viajes y actividades laborales .

. Incluye situaciones ocurridas fuera del centro de trabajo .

. Las empresas deben identificar riesgos y prevenirlos .

. Deben existir canales claros y confidenciales para reportar casos.

para reportar casos. Se recomienda capacitar a trabajadores y jefaturas.

Costa Rica todavía no cuenta con una ley específica que regule integralmente el acoso laboral en los sectores público y privado. Un proyecto presentado en agosto de 2026 se encuentra en trámite legislativo.