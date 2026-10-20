Controles de alcoholemia suben 35% en las carreteras del país

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

La Policía de Tránsito intensificó de forma significativa los controles de seguridad vial en el país, alcanzando un total de 12.735 pruebas de alcoholemia en carretera entre enero y setiembre.

Esta cifra representa un incremento del 35% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 9.424 controles, siendo una diferencia de 3.311 pruebas adicionales, según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Este despliegue operativo, que mantiene un promedio de 47 pruebas diarias, se debe al refuerzo tecnológico tras la puesta en servicio de 199 alcohosensores nuevos desde el mes de marzo.

Del total de pruebas efectuadas en carretera, cerca del 11% arrojó concentraciones de alcohol muy elevadas. Como consecuencia, 1.379 conductores fueron presentados ante la Fiscalía por el presunto delito de conducción temeraria, lo que equivale a 223 casos más que en el mismo lapso del año anterior.

Asimismo, 211 conductores recibieron una sanción económica de ¢363.000 y acumularon 6 puntos en su licencia de conducir, lo que refleja un aumento de 50 detecciones en este rango de infracción.

Por su parte, 268 personas dieron positivo en niveles mínimos, resultado que no conllevó sanción legal.

Casos

Las autoridades destacaron que los meses de agosto y setiembre cerraron con cero fallecidos en carretera por causas vinculadas al alcohol.

Sin embargo, las estadísticas oficiales señalan un acumulado de 22 personas fallecidas a setiembre; siendo el momento de mayor casos registrado en julio, cuando se presentó un pico de 7 muertes, coincidiendo con el periodo de vacaciones escolares y el mundial de fútbol.

Operativos reforzados para fin de año

De cara al último trimestre, la Policía de Tránsito mantendrá la presencia en carretera para evitar que las cifras aumenten durante noviembre y diciembre, meses de alta movilidad vial debido a las festividades de Navidad y fin de año.