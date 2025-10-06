Oficiales de la Fuerza Pública aprehendieron a 2 hombres en la zona sur del país tras un hallazgo de drogas durante un control de carretera. La sustancia fue confirmada como marihuana.

Los sujetos fueron identificados por los apellidos Camacho y Zúñiga, fueron aprehendidos por el presunto delito de transporte de drogas.

La detención ocurrió durante el fin de semana en el cantón de Coto Brus. Los oficiales de la Fuerza Pública los interceptaron durante un control de carretera.

Al revisar el automóvil, la Fuerza Pública observó un paquete envuelto debajo del asiento del conductor.

Posteriormente, la Policía de Control de Drogas (PCD) confirmó que el paquete contenía 545 gramos de marihuana.

Tras el hallazgo inicial, se coordinó la inspección con un can oficial de la Policía de Fronteras, el cual dio positivo. La PCD se encargó del pesaje y las pruebas de campo.

Ambos sujetos fueron detenidos y, junto con la evidencia de la droga, quedaron a la orden de la Fiscalía.