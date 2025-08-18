El delantero tico Anthony Contreras se jugó un partidazo con el equipo Riga de Letonia, con el que ganan 10 a 0 al Riga Mariners por Torneo de Copa. De esa decena 4 fueron del nacional, quien junto a Orlando Galo fueron titulares. El primer tanto lo hace al 21’ en jugada de táctica fija. Después al 54′ besa las redes, en cobro de penal. Logra la tercera al 60′ dentro del área pequeña y cierra su cuarto gol al 88′ con golpe de cabeza. Alonso Martínez anotó en la victoria 2 a 1 del New York City ante el Nashville.