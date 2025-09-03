Anthony Contreras, delantero de la Selección Nacional y del Riga FC de Letonia, habló frente a los medios de comunicación y se refirió sobre el rendimiento deportivo de los futbolistas en la liga letona, la cual él considera que ha recibido una crítica injusta.

Los comentarios hacia el torneo de Letonia han generado diversas reacciones, señalando graderías incompletas, campos de juego en mal estado, recintos sin afición o con poca gente atendiendo el partido. Esto debido a los videos que el aficionado tico ha podido ver del campeonato letón.

“Eso lo entiendo perfectamente. Tal vez esa ignorancia que uno tiene aquí en el país es porque está muy lejos Letonia. No se sabe la calidad que hay de los jugadores. A pesar de todo, nos hemos enfrentado en Conference League con equipos top. Les hemos jugado de tú a tú al Sparta Praga (República Checa) y le ganamos 1-0, un equipo muy bueno que estuvo en Champions”, dijo Contreras.

El atacante Contreras ha jugado un total de 71 partidos, anotando 35 goles repartiendo 5 asistencias, disputando un total de 3,970 minutos con el equipo del Riga FC.

Escrito por: Francisco Brenes