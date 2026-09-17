Contratación cuestionada enfrenta a RACSA con la Asamblea

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La empresa estatal Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA) asegura que, por ahora, no prevé devolver los más de ₡180 millones que la Asamblea Legislativa le reclama por una contratación directa firmada en 2018 y posteriormente cuestionada en 2025 por la Contraloría General de la República (CGR), instancia que consideró que el acuerdo fue ilegítimo.

RACSA comunicó a Grupo Extra que no contempla establecer un plan para reintegrar los recursos, pues mantiene diferencias jurídicas sobre la procedencia del cobro, aunque la prórroga otorgada por la CGR al Congreso para que realice todas las gestiones de cobro ordinario vence el 31 de octubre.

A partir de esa fecha, la Asamblea debe suscribir el certificado de adeudo y remitir el expediente certificado a la Procuraduría General de la República (PGR) para entablar la demanda de cobro judicial

“En este momento no se contempla un plan de devolución, debido a que RACSA mantiene una posición jurídica respecto de la procedencia del cobro y considera que sus actuaciones se realizaron conforme al marco normativo aplicable”, respondió la institución.

La negativa podría llevar el conflicto a un proceso de cobro judicial, en el que entraría a intervenir la Procuraduría General de la República (PGR) como representante judicial del Estado.

Presidenta del Directorio, Yara Jiménez. Foto: Archivo.

Freddy Camacho, director del Departamento de Asesoría Legal de la Asamblea Legislativa, explicó a Grupo Extra que RACSA todavía se encuentra dentro del plazo concedido para devolver el dinero.

“Si RACSA por las razones que sean no devuelve ese dinero, entonces tenemos que elevar el asunto a la vía judicial, a un cobro judicial”, indicó Camacho.

Contrato nació en 2018

La disputa tiene su origen en una contratación directa formalizada el 4 de abril de 2018 entre la Asamblea Legislativa y RACSA para brindar un servicio administrado de central telefónica IP, dispositivos periféricos y equipos de acceso a red.

Según los oficios de la CGR y las actas del Directorio, el acuerdo estableció un costo único de implementación de $13.987,71 y un canon mensual de $26.822,89 durante 48 meses, mientras que la orden de compra inicial ascendió a ₡177.697.712,50.

“La misma orden de la Contraloría ordenó suspender o finalizar el contrato. Entonces, ya esas órdenes fueron acatadas por la Asamblea Legislativa” Freddy Camacho, gerente de Asesoría Legal de la Asamblea Legislativa.

Según la CGR, la Asamblea recurrió a una excepción de la legislación de contratación administrativa que permitía realizar contrataciones directas entre entidades de derecho público.

“Son contrataciones que no solamente efectuó la Asamblea Legislativa sino que fue en diferentes instituciones públicas bajo una normativa que existía en su momento. La Contraloría, en un análisis, un estudio que realizó en 2025, determinó que esas contrataciones no estaban amparadas a la ley según la interpretación de la Contraloría (Entonces cuestionó como irregulares todas estas contrataciones de distintas instituciones”, manifestó.

Radiográfica Costarricense. Foto: Isaac Villalta.

Participación de privados

Según el oficio DFOE-CIU-0192 de la CGR, del cual Grupo Extra tiene copia, en la propuesta inicial, RACSA indicó que asumiría el 61,4% de la ejecución del servicio y que un 38,6% correspondería a otra empresa.

Posteriormente, el 22 de febrero de 2023, según el mismo oficio, RACSA suscribió un acuerdo de asociación empresarial con otra entidad privada para brindar conjuntamente la solución tecnológica utilizada en el Congreso, lo que terminó bajo la lupa de la institución fiscalizadora.

“Dentro de la normativa que estaba vigente y que así se ha venido aplicando por distintas instituciones, era permitido que con la contratación principal que se hace con la entidad pública esa entidad pública pudiera tener un asocio con un tercero”, explicó Camacho.

Contraloría General de la República. Foto: Jorge Castillo.

Contraloría ordenó recuperar dinero

En 2025, la CGR analizó diez contrataciones directas realizadas en nueve instituciones públicas y concluyó que incorporar a empresas privadas mediante alianzas estratégicas o asociaciones empresariales desvirtuaba la excepción utilizada para contratar directamente entre instituciones del Estado.

Según el órgano contralor, para utilizar esa excepción, la entidad pública contratada debía prestar directamente el servicio.

La incorporación de privados podía permitir que una empresa participara en una contratación estatal sin someterse al procedimiento competitivo correspondiente, por lo que a partir de ese criterio la CGR ordenó a la Asamblea ejecutar las acciones necesarias para recuperar la utilidad pagada a RACSA, es decir, el margen de ganancias (equivalente al 10% de lo pagado).

Respuesta de Racsa “Actualmente no corresponde anticipar una decisión sobre la devolución de los recursos, dado que existe una controversia jurídica sobre su procedencia y el asunto se encuentra bajo conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa”

RACSA mantiene una posición distinta y sostiene que sus actuaciones estuvieron respaldadas por la ley y por las disposiciones que le permiten suscribir asociaciones empresariales.

Además, señaló que la empresa llevó el conflicto ante la jurisdicción contencioso-administrativa y considera prudente esperar una resolución judicial antes de adoptar decisiones sobre el dinero reclamado.

“Si RACSA por las razones que sea no devuelve el dinero, entonces nosotros como institución estamos obligados a llevar hasta la vía judicial y ahí RACSA hará valer sus argumentos”, afirmó Camacho

Camacho explicó que este paso forma parte del procedimiento previsto en caso de que no exista una devolución voluntaria.