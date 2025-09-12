La Contraloría General de la República (CGR) refrendó el contrato entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la empresa Van Der Laat y Jiménez para construir el nuevo Hospital Max Peralta de Cartago.

La obra, con un costo cercano a $398 millones (unos ¢198 mil millones al tipo de cambio actual), queda ahora en manos de la institución de salud, que en un inicio planificó tener listo el centro médico en 2030.

“¡Ya tenemos hospital! Realmente nos sentimos muy contentos, estamos a muy poco tiempo de ver esta obra que hemos esperado tanto los cartagineses a pesar de tantos obstáculos”, expresó la diputada Paulina Ramírez.

Según el análisis de la CGR, la Caja confirmó que dispone de nuevas fuentes de financiamiento para adjudicar la oferta y que la empresa cumple con los requisitos legales, técnicos y de precio.

Además, acreditó haber completado la etapa de preinversión y planificación, y señaló que el terreno destinado al proyecto reúne las condiciones necesarias sin requerir reubicación de servicios.

¿Cuándo empezará la construcción?

Aunque el proyecto ya pasó a manos de la Caja, la fecha de inicio sigue siendo incierta.

En junio, este medio adelantó que la institución prometía arrancar en setiembre. No obstante, la presidenta ejecutiva, Mónica Taylor, atribuyó el atraso al proceso de revisión contractual.

La CGR, por su parte, aseguró que esa fecha era “irreal”, pues si la meta era empezar este mes, la Caja debió tramitar el refrendo desde enero y no hasta junio.

“Desconocemos el parámetro utilizado para asegurar que la construcción iniciara en setiembre, ya que según se precisa en el contrato remitido a refrendo, para que las obras arranquen se debe cumplir primero con la fase de diseño, la cual tiene un tiempo aproximado de seis meses”, aclaró el ente contralor. Pese a lo anterior, en la institución sostienen que este era el último paso para poner la primera piedra del nuevo nosocomio brumoso.

“Una vez remitido el refrendo, se debe emitir la orden de inicio, para lo cual se establece un plazo de un mes en el pliego de condiciones. Luego se iniciaría con la etapa de diseño del proyecto.

La decisión de refrendo es de la CGR, por lo que a la CCSS solo le queda esperar a que se brinde el refrendo respectivo”, explicó Jorge Granados, gerente de infraestructura de la Caja.